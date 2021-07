Corona-Pandemie in Spanien : Inzidenzwert bei 20- bis 29-Jährigen «ausser Kontrolle»

Ganz Spanien, einschliesslich der Balearen und Kanaren, gilt wegen steigender Corona-Zahlen ab Sonntag als Risikogebiet. Die Inzidenzwerte sind hoch – besonders bei jungen Menschen.

In Spanien ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag auf 199 gestiegen – nahezu der Wert von 200, ab dem Deutschland ein Land zum Corona-Hochinzidenzgebiet erklären kann. Besonders hoch ist allerdings der Inzidenzwert mit 1047 bei den 20- bis 29-Jährigen, meldet die spanische Zeitung « El Mundo ». Sie beschreibt die Situation als «ausser Kontrolle». Auch bei jüngeren Menschen zwischen zwölf und 19 Jahren ist dieser Wert hoch: 891. Damit habe sich der Wert im Vergleich zu vergangener Woche verdoppelt, so die spanischen Behörden.

Auf Zypern ist es nicht anders

Tourismusministerin María Reyes Maroto sagte, die Inzidenz als Gradmesser für das Risiko verliere angesichts der hohen Impfrate und der niedrigen Zahl an Corona-Patienten in den Spitälern an Bedeutung. Spanien liege bei der Zahl der vollständig Geimpften mit 47,8 Prozent noch vor Deutschland (43,7). Auch die Todesrate sei niedriger als in Deutschland.