Deutschland : Inzidenzwert erreicht Rekordhoch

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

In Deutschland sind derweil 67 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen hat den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie erreicht. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, erhöhte sich der Wert auf 201,1. Seinen bislang höchsten Stand hatte der Wert am 22. Dezember 2020 mit 197,6. Damals waren allerdings viel weniger Menschen in Deutschland geimpft.