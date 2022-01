Trotz Omikron-Risiko – IOC hat entschieden – Olympia in Peking findet wie vorgesehen statt

Im Olympia-Dorf in der chinesischen Hauptstadt werden tausende Athleten und Athletinnen während der Spiele beherbergt sein.

Dies bekräftigte das IOC um Präsident Thomas Bach am Mittwoch in einer Videokonferenz gegenüber den Nationalen Olympischen Komitees.

Sollen 2022 nun definitiv stattfinden: Die Olympischen Winterspiele in Peking.

Dies beschloss das IOC am Mittwoch.

Die Olympischen Winterspiele in Peking sollen wie geplant stattfinden.

Die Olympischen Winterspiele in Peking finden wie vorgesehen vom 4. bis 20. Februar 2022 statt. Dies hat das IOC heute in einer Videokonferenz gegenüber den Nationalen Olympischen Komitees bekräftigt. Die Eröffnungsfeier findet somit wie geplant in 30 Tagen statt, eine Verschiebung steht demnach nicht zur Diskussion.