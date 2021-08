Weissrussische Sprinterin : IOC leitet Untersuchung im Fall Timanowskaja ein

Das Internationale Olympische Komitee hat eine Stellungnahme des Belarussischen Olympischen Komitees zum Fall der Sprinterin Kristina Timanowskaja angefordert.

Im Fall der belarussischen Tokio-Teilnehmerin Kristina Timanowskaja hat das Internationale Olympische Komitee eine förmliche Untersuchung eingeleitet. «Wir müssen alle Tatsachen feststellen und alle Beteiligten anhören, bevor wir weitere Massnahmen ergreifen», sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Dienstag. Die Sprinterin aus Belarus (Weissrussland) war laut der Opposition ihres Landes einer drohenden Entführung aus Japan entkommen. Sie erhielt inzwischen in der polnischen Botschaft in Tokio ein humanitäres Visum und soll in Kürze nach Warschau ausreisen.