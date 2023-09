iOS 17: Das sind die besten Features fürs iPhone

Apple hat iOS 17 in der Schweiz zum Download bereitgestellt. Wir zeigen dir die neuen Funktionen, die herausstechen.

iOS 17 ist seit Montagabend auch in der Schweiz zum Download verfügbar. IMAGO/ZUMA Wire

Apple hat in der Schweiz iOS 17 zum Download bereitgestellt. Viele Neuerungen dienen der Verbesserung des Datenschutzes und sind deshalb auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Dafür gibt es einige andere Features, die dich begeistern könnten. Hier sind unsere Lieblings-Features.

Sprachnachrichten werden in Text umgewandelt

Anstatt dir einen geschriebenen Text in der iPhone-Nachrichten-App zu schicken, hast du bestimmt auch Freundinnen und Freunde, die dir stattdessen eine Sprachnachricht senden. Und wenn du dann eine solche Sprachnachricht bekommst, bist du bestimmt gerade an einem Ort, an dem du sie nicht abhören kannst.

Mit iOS 17 werden Audionachrichten jetzt automatisch transkribiert, sodass du die Nachricht einfach lesen kannst. Vorerst ist die Funktion leider erst in den USA verfügbar – und das nur auf Englisch. Ob die Funktion künftig auch auf Schweizerdeutsch funktionieren wird, bleibt abzuwarten.

Apple

Sätze werden automatisch vervollständigt

Das iPhone kann schon seit Jahren einzelne Wörter beim Tippen automatisch vervollständigen. Aber iOS 17 bringt eine neue Autovervollständigungsfunktion, mit der du eine Menge Zeit sparen kannst.



Jetzt kann das iPhone ganze Sätze automatisch vervollständigen, während du tippst. Du musst nur auf die Leertaste tippen, wenn eine automatische Satzvervollständigung erscheint, und der Satz wird automatisch ausgefüllt.

«Hey, Siri» ist Geschichte

KI-Chatbots wie ChatGPT sind in aller Munde, aber Apple hat seinen digitalen Sprachassistenten noch nicht aufgegeben. In iOS 17 erhält Siri einige neue Talente, die die Funktion sowohl einfacher zu bedienen als auch intelligenter machen. Apple schafft die Anforderung ab, dass man «Hey, Siri» sagen muss, um den Assistenten zu aktivieren. Jetzt kann ein Nutzer einfach «Siri» sagen, gefolgt von seiner Anfrage. Durch die Abschaffung des längeren Satzes fühlt sich die Kommunikation mit Siri natürlicher und höflicher an.

Ausserdem können Nutzer Siri jetzt zwei Befehle hintereinander geben, ohne erneut mit der Sprachaufforderung «Siri» beginnen zu müssen. Du kannst nun also den Befehl einleiten, indem du zum Beispiel sagst: «Siri, wie sieht mein Terminplan für morgen aus?» Nachdem Siri geantwortet hat, kannst du einfach direkt den nächsten Befehl geben: «Erinnere mich daran, eine Reservierung für ein Abendessen um sechs Uhr zu buchen.»

iPhone erkennt Mahlzeiten auf Fotos

Seit mehreren Versionen von iOS kann das iPhone mit Hilfe von maschinellem Lernen Objekte auf Fotos identifizieren, zum Beispiel Blumen, Autos und Hunde. Apple nennt das Visual Lookup.



Aber in iOS 17 bekommt Visual Lookup ein Update. Es kann jetzt Gerichte auf Fotos erkennen und dir Rezepte für ähnliche Gerichte anbieten. Das ist natürlich sehr hilfreich für alle, deren Freunde ihnen ständig Bilder von ihren Mahlzeiten schicken.

Apple

Kontaktposter

In diesem Jahr gibt Apple seinen Usern eine neue Möglichkeit, sich auszudrücken: das Kontaktposter. Das ist eine Art visuelle Visitenkarte. Du kannst nun ein Foto oder Memoji auswählen, das dich am besten repräsentiert, und zusätzliche Farben und Text in verschiedenen Schriftarten hinzufügen.

Wenn du jemanden anrufst, wird dein Kontaktposter auf dessen Bildschirm angezeigt. Dein Kontaktposter wird auch in anderen Bereichen von iOS 17 verwendet, zum Beispiel in Messanger-Apps, und du kannst die Kontaktposter anderer in der Freigabeansicht sehen, wenn du eine Datei auf deinem iPhone mit ihnen teilst. Ausserdem ist das Kontaktposter ein wichtiger Bestandteil der neuen NameDrop-Funktion.

Apple

So leicht kannst du Kontaktdaten tauschen

NameDrop ist eine tolle neue Funktion von iOS 17, die mit der oben erwähnten Kontaktposter-Funktion zusammenhängt. Mit NameDrop kannst du dein iPhone in die Nähe des iPhones einer anderen Person halten, um deinen Namen, deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse – und ja, auch dein Kontaktposter – mit dieser Person zu teilen. So kannst du jemandem, den du gerade kennen gelernt hast, ganz einfach deine Kontaktdaten überreichen.

Apple

Interaktive Widgets

In iOS 17 bekommen die Widgets ein grosses Upgrade. Jetzt können sie auf dem Startbildschirm interaktiv sein. Das bedeutet, dass nicht mehr die App gestartet wird, wenn du auf das Widget tippst, sondern du kannst mit Elementen des Widgets selbst interagieren.

Mit dem Erinnerungs-Widget kannst du zum Beispiel einen Punkt auf deiner Aufgabenliste direkt im Widget abhaken. Tippe einfach auf den Kreis neben dem Listenelement – früher musstest du dazu die App öffnen. Mit den Widgets der Home-App kannst du jetzt durch Antippen das Licht ausschalten oder die Rollläden schliessen. Und Apple erlaubt es Entwicklern von Drittanbietern, ihre Widgets ebenfalls interaktiv zu gestalten.

Apple

Live-Stickers aus Fotos erstellen

Eine mögliche Motivation, die Apple-Messaging-App zu verwenden, sind die neuen Sticker, die sich leicht aus Fotos erstellen lassen. Dies gilt sowohl für statische Bilder als auch für Live-Fotos.

Alles, was du tun musst, ist, auf dem Foto eine Person, ein Tier oder ein Objekt gedrückt zu halten, um es aus dem Hintergrund zu isolieren und auszuschneiden. Dann erscheint ein Pop-up-Menü, und du kannst den Sticker mit nur einem Klick erstellen.

Leider können diese Live-Sticker nur in iMessage verwendet werden und haben keinen direkten Zugriff in Whatsapp oder andere Messaging-Apps.

Apple

iOS oder Android? iOS natürlich. Ganz klar Android. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Ich habe kein Smartphone.