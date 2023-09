iOS 17: Jetzt kann dein iPhone Notfall-SMS via Satellit senden

So funktioniert es: Wer mit dem Notruf keine Verbindung aufbauen kann, hat die Möglichkeit, eine Notruf-SMS via Satellit zu verschicken.

Mit dem iPhone 15 angekündigt, jetzt in der Schweiz verfügbar: das Notfall-Signal per Satellit.

Apple kündigte am 12. September die neusten iPhone-15-Modelle an mitsamt dem neusten Software-Update iOS17, das einige neue Funktionen eingeführt hat. Für viel Aufmerksamkeit auf Social Media sorgte vor allem die Möglichkeit, per Satellit Notfallsignale zu schicken. Die Funktion sei besonders hilfreich, wenn kein Mobilfunk- oder Wifi-Netz verfügbar ist. Diese ist ab heute in der Schweiz verfügbar. Das Spezielle: Es handelt sich nicht um einen – wie bisher angenommen – Notruf, sondern vielmehr um eine Notfall-SMS.