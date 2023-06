iOS17 warnt dich, wenn du Dickpics bekommst

Neben den Software-Updates hat Apple auch die Cyberbrille Vision Pro angekündigt. So sieht das Gerät für rund 3500 Franken aus.

So werden potenziell kritische Bilder automatisch unscharf gemacht.

An der Worldwide Developers Conference (WWDC) in San Francisco hat Apple die neusten Systeme und Produkte vorgestellt, die ab Herbst auf den Markt kommen. Highlight der Präsentation war das Mixed-Reality-Headset Vision Pro, dazu ein neues Macbook Air, der Mac Studio und Pro sowie die Betriebssysteme macOS 14 und iOS17. Letzteres hat Funktionen, die neue Standards bezüglich Datenschutz und Sicherheit für iPhones setzen sollen. Darunter gehört ein Filter für sensible Inhalte.