vor 46min

Olympiasieger und Weltmeister Iouri Podladtchikov beendet seine Karriere

Der erfolgreiche Snowboarder zieht mit 31 Jahren einen Schlussstrich. Er widmet sich nun der Fotografie, dem Schreiben und beginnt ein Studium.

1 / 8 Iouri Podladtchikov hat sich zum Rücktritt entschieden. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone) Im nächsten Winter wird der 31-jährige Zürcher nicht mehr im Weltcup mitfahren. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone) In seiner Snowboard-Karriere hat er viel erreicht. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Darum gehts Der Snowboarder Iouri Podladtchikov tritt zurück.

Er hat seinen Entscheid am späten Samstagabend öffentlich gemacht.

In seiner Karriere gewann der 31-jährige Zürcher Olympiagold, zwei Weltmeistertitel und war erfolgreich im Weltcup unterwegs.

«Es gibt keinen Winter mehr», sagt Iouri Podladtchikov im Interview mit der « SonntagsZeitung » und gibt damit seinen Rücktritt bekannt. Der 31-Jährige hat beschlossen, seine Profikarriere als Snowboarder zu beenden. «Ich bin mit diesem Kapitel meines Lebens sehr zufrieden», so der Zürcher.

Seine Karriere ist geprägt von grossen Erfolgen, auf die schwere Verletzungen folgten. Das unbestrittene Highlight sind die Olympischen Spielen in Sotschi 2014. In seinem Geburtsland Russland gelang Podladtchikov das Undenkabare: Er zeigte einen besseren Run als Snowboard-Legende Shaun White und gewann die Goldmedaille. Das Jahr zuvor hatte er sich in Kanada zum Weltmeister gekrönt.

Podladtchikov erlitt in den folgenden Jahren mit drei grosse Verletzungen. 2017 riss er sich das Kreuzband, 2018 erlitt er ein Schädel-Hirn-Trauma und 2019 riss er sich die Achillessehne. Trotzdem ist es ihm wichtig zu betonen, dass er den Zeitpunkt des Rücktritts selbst wählte. «Ich wollte mir das Karriereende nicht von einer Verletzung bestimmen lassen. Der Achillessehnenriss war die grösste Herausforderung meiner Karriere, ich sah in den Augen meiner Freunde, dass sie dachten: <Diesmal schafft er es nicht.>», sagt er. Er schaffte aber das Comeback und nahm im Januar in Laax an seinem letzten Contest teil.

Eine Zukunft als Künstler

Nun beendet der Zürcher das Kapitel Snowboard. Ab jetzt hat er mehr Zeit um sich der Kunst und Fotografie, seinen anderen grossen Leidenschaften, zu widmen. Er hat sich an der Universität Zürich eingeschrieben, um Kunstgeschichte und Philosophie zu studieren. «Ich will fotografieren, aber auch schreiben», beschreibt Podladtchikov seine Zukunft. «Ich glaube nämlich, dass mein Leben Ordnung braucht.» Die Idee für sein neues Leben, zusammengefasst in einem Satz, lautet so: «Ich will Künstler sein. Und noch lieber Tänzer.» Podladtchikov tönt optimistisch: «Ich freue mich, dass es in Zukunft nicht mehr immer darum gehen wird, der Beste zu sein, der Champ, der Goldmedaillengewinner.»

Die Highlights von Iouri Podlatchikovs Karriere. Video: Tamedia