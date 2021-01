Iouri Podladtchikov hat in seiner Karriere als Snowboarder alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Richtig verabschieden konnte er sich aber nie wirklich seit er im Sommer 2020 sein Karriereende verkündete. Bis jetzt: Am Sonntagabend um 20 Uhr fuhrt der Olympiasieger von 2014 seinen letzten Run in der grössten Halfpipe der Welt in Laax.



Einen Monat hat er sich dafür vorbereitet: « Ich musste auch wieder auf meine Ernährung achten, was ich vorher überhaupt nicht mehr gemacht habe » , sagte Podladtchikov im Interview mit 20 Minuten vor dem letzten Run. Sein Ziel für den Abschied – «e in Run der gut aussieht und sich gut anfühlt. »