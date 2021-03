Apple-Fans sollten sich den 23. März schon einmal vormerken. An diesem Datum könnte die erste sogenannte Keynote des Herstellers im Jahr 2021 stattfinden. Bei dem Datum sind sich mehrere sogenannte Leaker einig. Das sind Personen, die Informationen vorab an andere weitergeben. Das Datum würde sich gut in die Anlässe vergangener Jahre einreihen. 2019 fand der Frühlings-Event von Apple am 25., 2018 am 27. März statt. Auch der 30. März kursiert als mögliches Datum.