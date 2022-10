Unfall-Erkennung: iPhone 14 alarmiert Notruf – wenn Besitzer Achterbahn fahren

In den USA hat das neue iPhone 14 versehentlich einen Notruf ausgelöst, nachdem die Besitzerin mit einer Achterbahn gefahren war. Die 39-jährige Zahnärztin Sara White war mit ihrer Familie in dem Vergnügungspark Kings Island in der Nähe von Cincinnati. Ihr zwei Tage altes Handy hatte sie dabei sicher in einer Bauchtasche verstaut, wie das «Wall Street Journal» berichtet.