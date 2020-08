Die neue Season 4 in Kapitel 2 in «Fortnite» hat begonnen!

Bereits während die Server am Donnerstag offline waren, konnten «Fortnite»-Fans durch den Trailer erste Eindrücke des neuen Battle-Passes erhaschen. Schnell war klar: Die neue Saison ist ganz den Superhelden von Marvel gewidmet. Neu kann man als «Thor» oder «Groot» die Insel erkunden. Dazu gibt es natürlich auch viele andere Gegenstände im Battle-Pass, die zum Thema der Season passen.

Wie sieht die «Battle Royale»-Insel jetzt aus?

Auch die Spielinsel und Umgebung wurde durch das Update verändert. Es sind drei grössere Neuerungen zu nennen: Erstens der «Marvel Helicarrier», ein grosser fliegender Flugzeugträger im Nordosten der Karte. Der Carrier ist im Spiel unbetretbar, dafür beim Warten auf weitere Spieler (bevor die Runde startet), denn er ist die neue Spawn-Insel. Zweitens ist «Doom’s Domain» der neue Name für «Pleasant Park».

Ein paar Häuser im Ort wurden von Dr. Doom zerstört und in der Mitte ragt eine Statue mit seiner Gestalt empor. Und zuletzt gibt es neu den «Sentinel Friedhof» im Süden der Karte, wo drei zerstörte Sentinels zu sehen sind. Welche Rolle diese Riesenroboter in der Geschichte in «Fortnite» spielen werden, ist noch unklar.