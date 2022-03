Foxconn : iPhone-Hersteller stoppt Produktion wegen Covid-Lockdown

Wegen steigender Corona-Zahlen wird im südchinesischen Shenzen ein Lockdown verhängt. Davon betroffen sind auch wichtige Produktionsstätten, in welchen iPhones gefertigt werden.

1 / 6 Das multinationale Elektronikunternehmen Foxconn produziert einen Grossteil der iPhones von Apple. imago images/ZUMA Wire Wegen eines Corona-Lockdowns im südchinesischen Shenzhen stoppt nun eine wichtige Fertigungsstätte ihre Produktion. imago images/ZUMA Wire Wie schwer die Auswirkungen der Unterbrechung sein werden, ist derzeit schwer zu sagen. REUTERS

Darum gehts Foxconn produziert einen Grossteil der iPhones von Apple.

Wegen eines Corona-Lockdowns in Südchina stellt nun eine Foxconn-Fertigungsstätte ihre Produktion vorübergehend ein.

Die Produktionslinien in anderen Werken sollen angepasst werden, um die potenziellen Auswirkungen der Unterbrechung zu verringern.

Nach dem Corona-Lockdown im südchinesischen Shenzhen hat der Apple-Partner Foxconn in der Metropole die Produktion in seiner Fertigungsstätte gestoppt, in der auch iPhones hergestellt werden. Wie das taiwanische Mutterhaus Hon Hai am Montag in Taipeh mitteilte, werden die Produktionslinien in anderen Werken angepasst, um die potenziellen Auswirkungen der Unterbrechung zu verringern. Wie lange die Produktion ausgesetzt wird, hänge von den Anordnungen der Behörden ab.

Alle Bewohner von 17-Millionen-Metropole sollen getestet werden

Die Regierung der 17-Millionen-Metropole hatte am Vortag einen zunächst einwöchigen Lockdown verhängt, währenddessen auch alle Bewohnerinnen und Bewohner getestet werden sollen. Der Betrieb aller Busse und U-Bahnen wurde eingestellt. Im Zuge der bisher grössten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren wurden allein in Shenzhen am Sonntag weitere 75 Fälle gezählt, wie die Gesundheitskommission am Montag in Peking mitteilte.

Landesweit wurden 1337 lokale Infektionen und 788 asymptomatische Fälle entdeckt, die in China einzeln aufgeführt werden. Am Tag zuvor hatte es einen Rekord von insgesamt mehr als 3100 Fällen gegeben. Die Ansteckungen hatten jüngst zugenommen, nachdem vor drei Wochen erst einige Dutzend am Tag gemeldet worden waren. China verfolgt eine strenge Null-Covid-Strategie und reagiert mit Ausgangssperren, Massentests, Transportbeschränkungen und Quarantäne auf lokale Ausbrüche. Auch hat sich das Land weitgehend abgeschottet.

