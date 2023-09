iOS 17 in der Schweiz aufs iPhone

Apple hat vergangenen Dienstag seine neuen iPhones vorgestellt . Doch auch Apple-User, die sich kein neues Gerät anschaffen wollen, können sich auf ein Update freuen – und zwar in Form des Betriebssystems iOS 17. Apple wird dieses am Montagabend voraussichtlich um 19 Uhr in der Schweiz zum Download bereitstellen. Das Systemupdate soll mit vielen Neuerungen daherkommen und wird von Apple-Fans sehnsüchtig erwartet. Welche neuen Funktionen das Betriebssystem bringt, findest du hier .

USB-C statt Lightning

Wer sich ein neues Smartphone anschaffen möchte, hat die Wahl zwischen vier neuen Modellen. Das iPhone kommt in den Varianten iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max auf den Markt. Alle Modelle nutzen Apples «Dynamic Island» am oberen Bildschirmrand, die sich dynamisch an Hinweise oder Aktivitäten anpasst und etwa anzeigt, wenn gerade ein Anruf eingeht.



Die auffälligste Veränderung für die iPhone-Nutzer dürfte die neue Ladebuchse des Standards USB-C statt Apples hauseigener Lightning-Anschlüsse sein. Die Änderung geht auf die EU-Vorgabe für einen einheitlichen Ladestecker für verschiedene Arten von Geräten zurück. Das iPhone wird künftig mit den selben Kabeln geladen werden können wie die meisten Android-Smartphones, Notebooks oder drahtlosen Kopfhörer.