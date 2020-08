Nach Rauswurf iPhone mit «Fortnite» kostet jetzt plötzlich 10’000 Franken im Netz

Entwickler Epic Games hat sich gegen die Praktiken von Google und Apple gewehrt. Deshalb flog «Fortnite» kurzerhand aus den Stores der zwei grossen Anbieter. Nun versuchen zahlreiche Gamer, aus dieser Situation Profit zu schlagen.

Doch was ist der Grund für solch horrende Preise für ein Spiel, das eigentlich kostenlos ist? Epic Games, der Entwickler des Spiels, hat sich mit Google und Apple angelegt. Epic führte im August ein eigenes Bezahlsystem ein. Denn jedes Mal, wenn über Google oder Apple etwas verkauft wurde, musste Epic 30 Prozent davon an die Unternehmen abtreten. Epic Games hatte die «monopolistischen Geschäftspraktiken» von Google und Apple schon länger kritisiert. Dabei geht es um viel Geld.

Wucherpreise im Internet

«Fortnite»-Fans können das Game derzeit also nicht mehr offiziell herunterladen, was zu den Wucherpreisen führte. Von den stark überteuerten Angeboten sollte man jedoch die Finger lassen. Es gibt keine Garantie, dass «Fortnite» spielbar bleibt, und will man das Gerät zurücksetzen, so verliert man auch das Spiel.