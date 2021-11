iPhone mit USB-C-Anschluss von Schweizer Student wird auf Ebay für 99’000 Dollar verkauft

«Ein Sammlerstück»

«Es ist ein rares Sammelstück für Apple-Fanboys», schreibt Pillonel zur Auktion. Die potenzielle Käuferin oder der potenzielle Käufer des Prototyps verpflichtet sich jedoch gewisse Bedingungen einzuhalten. So dürfe man das iPhone weder aufschrauben, löschen oder es als alltägliches Telefon nutzen, schreibt Pillonel. So habe er keine Absicht es zu reparieren, wenn es kaputt gehe.

Eine Portion Kreativität

In einem knapp 14 Minuten langen Youtube-Video erklärt der Student, wie ihm der Hardware-Hack gelang. Zum Video gibt es zahlreiche Kommentare: «Das ist echt genial. Next level!», schreibt jemand zum Clip. «Ich finde es toll, wenn ein Einzelner es schafft, seine Idee durchzusetzen, obwohl das Unternehmen da anderer Meinung ist», eine andere Person.

Einfach war es nicht. Er musste erst verstehen, wie der Lightning-Anschluss funktioniert. Etwas, das Hersteller Apple versucht, so gut wie möglich zu verhindern. «Ich bin auf viele Probleme gestossen. Ich habe das Projekt oft fast aufgegeben, aber am Ende habe ich immer Lösungen gefunden», sagt Pillonel in einem Interview bei «Le Temps». Er selbst sagt, das Projekt habe Know-How in verschiedenen Bereichen und eine gute Portion Kreativität gefordert.