Auch 2024 gibts Produkte mit sinkenden Preisen

20 Minuten zeigt, was jetzt billiger wird:

Handy-Abo und iPhone

Wer das Handy-Abo wechselt, spart Geld. Für Neukunden wirds billiger, so Beyeler. Wer dem Anbieter treu bleibe, zahle nächstes Jahr bei gewissen Anbietern hingegen mehr. Billiger als das Vorgängermodell zum damaligen Verkaufsstart ist das neue iPhone 15, das es seit diesem Monat gibt. Die Plus-Variante ist beispielsweise etwa 100 Franken günstiger als vor einem Jahr das iPhone 14 Plus.

Lebensmittel

Nach den sehr starken Preiserhöhungen bei Lebensmitteln und weiteren Produkten des täglichen Bedarfs gab es bei den Detailhändlern bereits Preissenkungen auf viele Artikel. Das dürfte so weitergehen, solange Faktoren wie die Wettersituation und der Wechselkurs stabil bleiben, wie Beyeler sagt. Auch die angefragten Detailhändler rechnen damit, dass sie weitere Preise senken können. Allerdings gibt es 2024 auch eine Mehrwertsteuererhöhung.

Bankzinsen

Aufs Sparkonto lassen sich leichte Anstiege erwarten, sagt Martin Eichler, Chefökonom von BAK Economics. «Insbesondere wenn die Konsumenten zunehmend bereit sind, zu wechseln. Dadurch entsteht ein Konkurrenzdruck für die Banken, höhere Zinsen zu gewähren», so Eichler. Nächstes Jahr dürfte es dann aber auch bereits wieder erste Zinssenkungen der Nationalbank geben. Der Spielraum der Banken sei daher sehr beschränkt.

Autos

Autos werden 2024 ebenfalls günstiger, wie «Auto-Papst» Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research in Duisburg zu 20 Minuten sagt. «Verbrenner werden günstiger, weil die Nachfrage sinkt und die Händler Rabatte geben. Auch Elektroautos wie der Tesla sinken im Preis, es kann aber sein, dass es bei US- und China-Importen bald höhere Zölle gibt», so Dudenhöffer.