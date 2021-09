Bessere Gesundheit - iPhones sollen künftig dabei helfen, Depressionen früh zu erkennen

So beispielsweise im Tippverhalten…

Dies soll möglich sein, da Handys Veränderungen in unseren Verhaltensweisen auffallen können.

Diese sollen Veränderungen in Verhaltensmustern erkennen und Warnsignale abgeben können.

Das will Apple künftig mit iPhones möglich machen.

So beispielsweise auch in der Früherkennung von Depressionen oder Angsterkrankungen.

Smartphones sollen künftig immer wichtiger werden, was das frühe Erkennen von Krankheiten angeht.

Unsere Körper geben oft Anzeichen, dass es uns nicht gut geht, lange bevor wir dies selbst überhaupt bemerken oder uns eingestehen wollen. Dies will Apple ausnutzen und es möglich machen, dass iPhones künftig dabei helfen können, Erkrankungen wie beispielsweise Depressionen, Angstzustände oder kognitiven Zerfall frühzeitig zu erkennen, wie techcrunch.com berichtet.

Möglich soll dies werden, indem iPhones eine ganze Reihe an Daten analysieren. Dazu gehören beispielsweise Bewegungsdaten, Schlafmuster oder auch Veränderungen im Tippverhalten. Ausserdem können weitere Indikatoren wie Gesichtsausdrücke, Herzfrequenzen oder Atemmuster gemessen werden. Wer sich bei diesen Daten nun Sorgen um die Privatsphäre macht, kann ausserdem beruhigt werden. All diese Berechnungen finden laut Apple ausschliesslich auf dem Endgerät selbst statt und werden nicht an das Unternehmen übermittelt.