Tötung von Ghassem Soleimani : Irak erlässt Haftbefehl gegen Donald Trump

Im Januar liess US-Präsident Donald Trump den iranischen General Ghassem Soleimani auf irakischem Boden per Raktenangriff töten. Jetzt hat Irak einen Haftbefehl gegen den US-Präsident ausgestellt.

Am Dienstag hatte bereits der Iran bei Interpol die internationale Fahndung nach Trump und 47 weiteren mutmasslich Beteiligten beantragt.

Nach dem Iran bemüht sich nun auch der Irak um die strafrechtliche Verfolgung von US-Präsident Donald Trump wegen der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani. Ein irakisches Gericht erliess am Donnerstag einen Haftbefehl gegen Trump in Zusammenhang mit der Tötung Soleimanis vor einem Jahr in Bagdad. Bei den Ermittlungen würden auch «andere Komplizen dieses Verbrechens identifiziert, ob Iraker oder Ausländer», teilte der Oberste Justizrat nach dem Beschluss eines Untersuchungsrichters mit.