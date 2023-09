Irak: Löste Feuerwerk Brand an Hochzeit mit 150 Toten aus?

Wie dieses Video zeigt, brach das Feuer an einer Lampe bzw. der Decke aus.

Darum gehts Bei einer Hochzeitsfeier im irakischen Karakosch sind rund 150 Menschen gestorben und 200 verletzt worden.

Grund war ein Brand, der in der Decke des Festsaals ausbrach.

Nun wird gegen die Saalbetreiber ermittelt.

Bei einem Brand während einer Hochzeitsfeier im Nordirak sind mindestens 114 Menschen ums Leben gekommen, andere Quellen sprachen gar von über 150 Toten. Rund 200 weitere Menschen wurden in der Nacht zum Mittwoch bei dem Feuer in einem Festsaal in der Stadt Karakosch verletzt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Ina berichtete. Es handle sich um eine «vorläufige Bilanz». Der Sprecher des irakischen Gesundheitsministeriums, Saif al-Badr, bestätigte die Opferzahlen.

Möglicherweise wurde der Brand durch Feuerwerkskörper ausgelöst, wie ein Video zu zeigen scheint. Nachdem eine Lampe Feuer fing, entzündete sich offenbar auch die Decke des Gebäudes. Im Video ist zu sehen, wie von der Decke brennende Teile zwischen die Gäste stürzen.

Auch Brautpaar offenbar unter den Opfern

An der Hochzeit waren rund 900 Personen anwesend. Das Feuer war während des ersten Tanzes des Paares ausgebrochen, wie im Video ersichtlich ist. Auch die Braut Haneen und Bräutigam Revan sollen im Inferno ums Leben gekommen sein.

Die mehrheitlich von Christen bewohnte Stadt Karakosch, auch unter dem Namen Hamdanija bekannt, liegt östlich von Mossul in der nordirakischen Provinz Ninive. Ein AFP-Fotograf beobachtete, wie am grössten Krankenhaus der Stadt mehrere Rettungswagen eintrafen. Ein Kühlwagen transportierte Todesopfer in schwarzen Leichensäcken. Vor dem Krankenhaus versammelten sich Angehörige von Opfern sowie Einwohner, die Blut spenden wollten.

Ministeriumssprecher Badr sagte, die meisten Verletzten hätten Verbrennungen oder Rauchvergiftungen erlitten. Der irakische Rote Halbmond registrierte nach eigenen Angaben mehr als 450 Opfer, konnte zunächst aber keine genauen Angaben zur Zahl der Toten und Verletzten machen.

Feuer brach in der Decke aus

Der irakische Zivilschutz erklärte, erste Informationen deuteten darauf hin, dass Feuerwerkskörper den Grossbrand ausgelöst haben könnten. In der Decke des Festsaals seien «leicht entflammbare und gegen Sicherheitsstandards verstossende» Platten verbaut worden, die durch den Brand herabgefallen seien. Die brennenden Kunststoffplatten hätten zudem giftige Gase freigesetzt.

Hochzeitsgast Rania Waad, die das Fest mit einer Verbrennung an der Hand überlebte, sagte der Nachrichtenagentur AFP im Spital: «Das Brautpaar tanzte einen langsamen Tanz, das Feuerwerk stieg hoch zur Decke und der ganze Saal ging in Flammen auf. Wir konnten nichts sehen und wussten nicht, wie wir rauskommen sollten», berichtete die 17-Jährige schluchzend.

Der irakische Regierungschef Mohammed Schia al-Sudani rief die Minister für Gesundheit und Inneres auf, «alle Rettungskräfte zu mobilisieren», um den Opfern zu helfen. Das Gesundheitsministerium kündigte die Entsendung von Lastwagen mit medizinischer Hilfe aus der Hauptstadt Bagdad und anderen Provinzen des Landes an und erklärte, dass Einsatzkräfte in Ninive mobilisiert worden seien, um die Verletzten zu versorgen. Am frühen Mittwochmorgen waren Rettungskräfte mit Taschenlampen am Unglücksort im Einsatz und durchsuchten die verkohlten Überreste der Veranstaltungshalle.

Die irakischen Behörden haben mittlerweile Haftbefehle gegen vier Besitzer der Location ausgestellt.

80 Tote auf der Corona-Station

Im Irak werden Sicherheitsstandards beim Bau oft nicht eingehalten, es kommt häufig zu Bränden. Im April 2021 waren nach einer Explosion von Sauerstoffflaschen auf der Corona-Station eines Krankenhauses in Bagdad mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. Im Juli 2021 starben bei einem Brand in einem Krankenhaus im Süden des Landes mehr als 60 Menschen.