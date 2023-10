Irak: Vor dem IS gerettet – Archäologen finden 18 Tonnen schwere Skulptur

So fanden sie im Dorf Chorsabad eine 18 Tonnen schwere Steinskulptur eines gefiederten Stieres.

Der Kopf des Schutzdämons Lamassu landete schon Jahre zuvor in einem Museum, nachdem er bei Schmugglern beschlagnahmt wurde.

Zuvor vergruben Einheimische die 18 Tonnen schwere Skulptur, um sie vor der Zerstörungswut des IS zu bewahren.

Bei Ausgrabungen im Nordirak haben französische Archäologen einen spektakulären Fund gemacht: Die Forscher stiessen auf eine 3,8 mal 3,9 Meter grosse und weitgehend unversehrte Skulptur einer assyrischen Gottheit. Einen derartigen Riesenfund habe er noch nie gemacht, sagte Projektleiter Pascal Butterlin von der Pariser Sorbonne-Universität am Mittwoch. Normalerweise gebe es so etwas nur in Ägypten oder Kambodscha.