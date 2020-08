Er schrie «Allahu akbar» Iraker (30) verursacht gezielt Unfälle auf Berliner Autobahn

Ein Opel-Astra-Fahrer sorgte für Chaos auf der Berliner A100. In drei von ihm verursachten Unfällen wurden sechs Personen verletzt – drei davon schwer.

Am Dienstagabend hat ein 30-Jähriger Mann drei Unfälle nacheinander auf der A100 in Berlin verursacht. Am Innsbrucker Platz raste er gemäss «Bild» in einen Motorroller-Fahrer. Im Bereich der Detmolder-Strasse überfuhr er erst einen, dann auf der Höhe Alboinstrasse einen zweiten Motorradfahrer. Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt – drei davon schwer.