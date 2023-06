NDB vernachlässigt Iraker, der für sie spionierte

Kein Vertrag, kein fester Lohn

S. übermittelte unter anderem Infos über eine kleine Gruppe lokaler Islamisten aus dem Kosovo und Mazedonien. In der albanischen Moschee in Bulle gibt er sich gegenüber einem der Anhänger als ehemaliger Angehöriger des Islamischen Staates aus, der zuvor in der Schweiz inhaftiert gewesen war. Es gelingt S., nach und nach das Vertrauen der Islamisten zu gewinnen. Er führt Gespräche mit diesen, während er vom NDB verwanzt und mit Kameras ausgestattet ist. Ein Trio, das zunehmend in den Fokus des Nachrichtendienstes gerät, soll Verbindungen zu einem wichtigen Dschihadisten, Orhan Ramadani, gehabt haben.

Trio soll Anschlag geplant haben

Laut S. hatte das Trio geplant, einen Anschlag zu verüben – angeblich war das Ziel, «einen Ort mit Schweinen in die Luft zu sprengen», die im Islam unreine Tiere sind, «um zu zeigen, dass der Islamische Staat in Europa und der Schweiz weiter existiert». Letztlich wurden nur zwei Ehefrauen der Verdächtigen wegen der Verbreitung von IS-Clips im Internet verurteilt.

Doch offenbar hatte sich S. Feinde gemacht. Im Sommer 2020 wird S. in der Nähe seiner «echten» Wohnung – nicht jener des NDB – von Männern aufgehalten und aufgefordert einzusteigen. Einer der Männer, so glaubt S., war bewaffnet. Der Iraker ergriff panisch die Flucht und setzte sich nach Schweden ab. Dem NDB wirft er vor, ihn nicht ausreichend geschützt zu haben. S. droht, den schwedischen Behörden sein Smartphone zusammen mit allen Infos zu übergeben. Der NDB – jetzt in Bedrängnis – bietet dem Iraker eine neue Wohnung in der Schweiz, jedoch in einer anderen Stadt, an.