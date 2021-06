Iran erteilt eigenem Corona-Impfstoff «COVIran» Notfallzulassung

Corona-Impfstoff : Iran erteilt heimischem Impfstoff «COVIran» Notfallzulassung

Der Iran hat zurzeit Probleme, genügend Impfstoffe für die Bevölkerung zu importieren. Jetzt lässt das Land einen Impfstoff aus eigener Produktion zu.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Iran in Zusammenhang mit dem Virus mehr als 58’000 Todesfälle und mehr als 1,4 Millionen Infektionen erfasst. Ab dem 21. März können sich auch Iranerinnen und Iraner unter 65 Jahren impfen lassen.

Da der Iran derzeit Probleme hat, genügend Impfdosen für die Bevölkerung zu importieren, gab der iranische Gesundheitsminister am Sonntag die Notfallzulassung für den heimischen Impfstoff bekannt.

Dem iranischen Impfstoff «COVIran Barakat» wurde am Sonntag eine Notfallzulassung erteilt.

Der Iran hat einem Medienbericht zufolge dem ersten Corona-Impfstoff aus heimischer Produktion eine Notfallzulassung erteilt. Das staatliche Fernsehen zitierte den iranischen Gesundheitsminister Said Namaki mit den Worten: «Die Genehmigung zur Verwendung des iranischen Impfstoffs COVIran Barekat wurde gestern erteilt.» Das Land hat derzeit Probleme, ausreichend Vakzine für die Bevölkerung zu importieren.

Das iranische Pharmaunternehmen Shifafarmed produziert den Impfstoff auf Basis eines deaktivierten Virus; die erste Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit begann Ende Dezember. Der Iran hat ausserdem erklärt, er arbeite in Kooperation mit einem Partnerland an einem weiteren Vakzin. Namaki sagte, ein Impfstoff, der vom Iran und Kuba gemeinsam hergestellt werde, werde in der kommenden Woche zugelassen.