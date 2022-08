New York : Mann sticht Islamkritiker und Autor Salman Rushdie bei Rede in den Hals

Er ist wegen seines Buches «Die satanischen Verse» in seiner Heimat Iran mit einer Fatwa belegt. Nun ging ein Kritiker bei einer Rede in New York auf ihn los und stach ihn in den Hals. Der Täter wurde unterdessen verhaftet.

Darum gehts Der Islamkritiker Salman Rushdie ist Opfer eines Angriffes geworden.

Der Vorfall ereignete sich im Rahmen einer Veranstaltung in New York.

Seit der Veröffentlichung seines Werks «Die satanischen Verse» fordert der Iran seinen Tod.

Der Autor Salman Rushdie ist nach Beobachtung mehrerer Zeugen auf einer Bühne im US-Bundesstaat New York angegriffen worden. Polizei und Einsatzkräfte seien zu dem Veranstaltungshaus im Ort Chautauqua im Westen des Bundesstaats New York gerufen worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

1 / 1 Der britisch-iranische Schriftsteller Salman Rushdie. REUTERS

Über Rushdies (75) Gesundheitszustand gab es zunächst keine detaillierten Angaben. Wegen seines Werks «Die satanischen Verse» (1988) war Rushdie einst mit einer Fatwa belegt worden, die zu seiner Tötung aufforderte. Einige Muslime fühlten sich durch das Werk in ihrem religiösen Empfinden verletzt. Irans Revolutionsführer Ajatollah Khomeini erliess ein islamisches Rechtsgutachten, das zur Tötung Rushdies und all derer aufrief, die an der Verbreitung des Buches beteiligt waren. Ein japanischer Übersetzer wurde später tatsächlich getötet. Rushdie musste untertauchen, erhielt Polizeischutz.

Stich in den Hals

Wie die die Polizei mitteilte, wurde Rushdie in den Hals gestochen. Rushdie wurde mit einem Helikopter in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist noch nicht bekannt. Der Täter sei am Freitag in der Veranstaltungshalle im Ort Chautauqua festgenommen worden, teilte die New Yorker Polizei mit.

Zeugen wollen laut BBC gesehen haben, wie ein Mann auf die Bühne rannte und Rushdie entweder schlug oder stach. Laut dem CQ-Journalisten Ryan Kelly habe es sich bei der Attacke um einen Angriff mit einer Stichwaffe gehandelt, dies berichten auch andere US-Journalisten. Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigt, wie Besucher unmittelbar nach dem Vorfall auf die Bühne stürmen.

Der weltbekannte Autor Stephen King hat sich ebenfalls auf Twitter zu Wort gemeldet und hofft, dass es dem Autor gut geht. Rushdie wurde im Jahr der indischen Unabhängigkeit 1947 in der Metropole Mumbai (damals Bombay) geboren. Er studierte später Geschichte am King’s College in Cambridge. Seinen Durchbruch als Autor hatte er mit dem Buch «Mitternachtskinder» («Midnight’s Children»), das 1981 mit dem renommierten Booker Prize ausgezeichnet wurde.



US-Senator über Angriff schockiert

Der Angriff auf den Autoren Salman Rushdie bei einer Veranstaltung in Chautauqua im US-Bundesstaat New York hat Entsetzen ausgelöst. Der US-Senator und Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, schrieb am Freitag auf Twitter: «Dieser Angriff ist schockierend und entsetzlich. Er ist ein Angriff auf die Rede- und Gedankenfreiheit, die zwei Grundwerte unseres Landes und der Chautauqua Institution sind.» Er hoffe, dass sich Rushdie schnell und vollständig erhole und der Täter zur Rechenschaft gezogen werde.

Ritterschlag der Queen erhalten

Drohungen und Boykotte gegen literarische Veranstaltungen, an denen Rushdie teilnahm, gab es jedoch weiter. Dass Rushdie 2007 von Königin Elisabeth II. zum Ritter geschlagen wurde, löste im Iran und in Pakistan Proteste aus. Ein pakistanischer Minister sagte, die Ehrung rechtfertige Selbstmordattentate.

Rushdie wurde als Kind nicht praktizierender Muslime in Indien geboren und sieht sich selbst Atheisten. Er setzt sich seit Jahren lautstark für Meinungsfreiheit ein. Unter anderem stellte er sich 2015 hinter das französische Satiremagazin «Charlie Hebdo», nachdem Islamisten die Redaktion gestürmt und mehrere ihrer Mitglieder getötet hatten. In «Charlie Hebdo» waren unter anderem Karikaturen des Propheten Mohammed erschienen.

