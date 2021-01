IAEA : Iran plant weitere Verstösse gegen Atomabkommen

Uran soll im Iran auf ein Reinheitsgrad von 20 Prozent angereichert werden – das ist fünfmal höher als im Atomabkommen eigentlich vereinbart.

Der Iran geht offenbar weiter auf Konfrontationskurs: Der iranische Präsident Hassan Ruhani an einem Treffen mit der Corona-Taskforce seines Landes. (26. Dezember 2020)

Der Iran will nach Angaben der Internationalen Atomenergiebhörde (IAEA) Uran auf einen Reinheitsgrad von bis zu 20 Prozent anreichern und damit die im internationalen Atomabkommen von 2015 festgelegten Schwelle deutlich überschreiten. Eine entsprechende Mitteilung hätten die iranischen Behörden der Behörde gemacht, sagte ein IAEA-Sprecher am Freitag. Ein Startdatum werde in dem auf den 31. Dezember datierten Schreiben nicht genannt.