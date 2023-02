Iran: Uran-Anreicherung auf 84 Prozent bestätigt

Teheran : Iran räumt Uran-Anreicherung auf 84 Prozent ein

Der Generaldirektor der IAEA sagt, dass der Iran zwar in der Lage sei, mehrere Atomsprengsätze herzustellen, dies aber vermutlich Monate dauere.

Der Iran hat am Donnerstag eine Anreicherung von Uran auf 84 Prozent eingeräumt. Die Bestätigung kam von Nur News, einer Website, die mit dem Obersten Nationalen Sicherheitsrat des Irans verbunden ist, der wiederum vom geistlichen Führer Ayatollah Ali Khamenei geleitet wird. In den vergangenen Tagen hatten sich Vertreter des Irans nicht konkret zu entsprechenden Anschuldigungen geäussert, die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde zugeschrieben wurden.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Sonntag, dass IAEA-Inspektoren Uranpartikel mit einer Anreicherung von bis zu 84 Prozent entdeckt hätten. Die IAEA, eine Behörde der Vereinten Nationen mit Sitz in Wien, dementierte den Bericht nicht, sondern erklärte lediglich, man erörtere die Ergebnisse der jüngsten Aktivitäten mit dem Iran.

Druck auf den Westen steigt

Nur News forderte die IAEA am Donnerstag auf, die friedliche Natur des iranischen Atomprogramms anzuerkennen. Die Website vermutete einen Zusammenhang zwischen der Entdeckung der Partikel und einer geplanten Sitzung des IAEA-Gouverneursrats am 6. März in Wien. Möglicherweise solle Stimmung gegen Teheran gemacht werden. Die IAEA äusserte sich nicht zu dem Bericht von Nur News.