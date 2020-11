Täterfotos aufgetaucht? : Iran jagt nach Tötung von Atomphysiker vier Männer

Nachdem der iranische Atomphysiker Mohsen Fachrisadeh auf offener Strasse getötet wurde, sucht nun offenbar das ganze Land nach den Tätern. Der iranische Geheimdienst kennt offenbar deren Identität.

Die Fotos von vier Männern machen (unverpixelt) auf Twitter die Runde – und im Iran selbst. Offenbar geht der iranische Geheimdienst davon aus, dass sie hinter dem Anschlag stehen. Die Fotos seien an Hotels im ganzen Land verteilt worden, so ein iranischer Journalist.

Der iranische NuklearforscherMohsen Fachrisadeh wurde am Freitag in einem Vorort von Teheran getötet.

Präsident Hassan Ruhani aber will genau das vermeiden.

Nach dem tödlichen Anschlag auf den iranischen Atomphysiker und Raketenexperten Mohsen Fachrisadeh soll der Iran nach vier mutmasslichen Verdächtigen suchen. Das twitterte der in London lebende iranische Journalist Mohamed Ahwaze am späten Sonntagabend.

Israelische Medien nahmen dies am frühen Montagmorgen auf und berichteten, iranische Geheimdienst-Agenten würden Fotos der vier Männer an Hotels im ganzen Land verteilen und dazu auffordern, sich umgehend zu melden, sollte jemand die Männer wiedererkennen. Journalist Ahwaze zufolge wurden auch die Grenzkontrollen zum Nordirak verstärkt. Man nehme an, dass die vier Männer auf diesem Weg aus dem Iran zu fliehen versuchten.