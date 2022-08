Messer-Attentat auf Salman Rushdie. Irans Regierung involviert?

1 / 3 Salman Rushdie ist im Iran mit einer Fatwa belegt. Das heisst, dass dort sein Tod gefordert wird. imago images/Future Image Salman Rushdie wurde in ein Spital geflogen. AFP Laut seinem Sprecher wurde er an der Leber, an Nerven in einem Arm und an einem Auge verletzt. Er liegt in diesem Spital in Erie, Pennsylvania. AFP

Darum gehts Letzte Woche wurde der iranische Schriftsteller Salman Rushdie mit einem Messer angegriffen.

Der 75-Jährige wurde an der Leber, an Nerven in einem Arm und an einem Auge verletzt.

Im Iran wird Rushdies Tod gefordert, der Schriftsteller wurde mit einer sogenannten Fatwa belegt.

Die iranische Regierung hat eine Verwicklung in den Angriff auf den Autor Salman Rushdie bestritten. Keiner verdiene eine Schuldzuweisung, abgesehen von Rushdie und dessen Anhängern, sagte ein Sprecher des iranischen Aussenministeriums, Nasser Kanaani, am Montag. «Niemand hat das Recht, den Iran diesbezüglich zu beschuldigen.» Es waren die ersten öffentlichen Äusserungen des Irans zu dem Angriff vom Freitag.

Gegen Rushdie gibt es seit mehr als 30 Jahren Todesdrohungen wegen seines Romans «Die satanischen Verse». Der verstorbene Oberste Führer des Irans, Ajatollah Chomeini, hatte eine Fatwa herausgegeben, mit der Rushdies Tod gefordert wurde.

Täter hatte Verbindungen zur iranischen Revolutionsgarde

Rushdie war im US-Staat New York angegriffen worden. Dabei wurde der 75-Jährige nach Angaben seines Agenten an der Leber, an Nerven in einem Arm und an einem Auge verletzt. Das Auge werde er wahrscheinlich verlieren.

Das Internet-Portal Vice News berichtete am Sonntag unter Berufung auf Geheimdienstquellen aus Europa und dem Nahen Osten, der Tatverdächtige Hadi Matar habe in sozialen Medien Kontakt zu den iranischen Revolutionsgarden gehabt. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass der Iran an der Organisation oder Durchführung des Angriffs beteiligt gewesen sei.

Rushdie befindet sich nach Angaben seiner Familie und seines Agenten auf dem Weg der Besserung. Für den 75-Jährigen habe ein langer «Weg der Genesung» begonnen, teilte sein Agent Andrew Wylie am Sonntag in einer Erklärung an die «Washington Post» mit. Der mutmassliche Angreifer erklärte sich in einer Gerichtsanhörung am Samstag für nicht schuldig.