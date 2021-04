Als Reaktion auf Sanktionen : Iran will nicht mehr mit der EU über Menschenrechte sprechen

Der Iran reagiert auf die neuen Sanktionen der EU. Das Aussenministerium erklärte, man wolle mit der Europäischen Union nicht mehr über Menschenrechtsfragen sprechen.

Teheran will den Kontakt zu Brüssel unterbrechen.

Als Reaktion auf neue Sanktionen der EU setzt der Iran seine Kooperation mit der Europäischen Union in mehreren Bereichen aus. Das Aussenministerium in Teheran erklärte am Montag, suspendiert werde der Dialog zu Menschenrechtsfragen, zu Anti-Terror-Massnahmen, zur Bekämpfung des Drogenhandels und zu Flüchtlingsangelegenheiten. Die EU hatte zuvor ihre Strafmassnahmen wegen Menschenrechtsverletzungen im Iran ausgeweitet.