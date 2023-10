Iranerin Amita Garawand (16) ist tot

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie Armita Garawand in Teheran einen U-Bahn-Wagen betritt und dann bewusstlos auf den Perron getragen wird.

Der Fall erinnert an den Tod der 22-jährigen iranischen Kurdin Mahsa Amini im September 2022 nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei wegen eines angeblich nicht vorschriftsgemäss getragenen Kopftuchs.

Eine unter umstrittenen Umständen in der Teheraner U-Bahn schwer verletzte iranische Jugendliche ist einem Medienbericht zufolge gestorben. Die 16-jährige Armita Garawand sei am Samstag nach «intensiver medizinischer Behandlung und 28 Tagen Spitalaufenthalt auf der Intensivstation» gestorben, meldete die mit dem Jugend- und Sportministerium verbundene Agentur Borna.

Die aus einer kurdischen Region stammende Jugendliche war nach Angaben von Aktivisten schwer verletzt worden, als sie Anfang Oktober von der Sittenpolizei, welche die Einhaltung der Kopftuchpflicht für Frauen im Iran überwacht, in der U-Bahn angegriffen wurde. Sie fiel demnach ins Koma und wurde in einem Spital in Teheran behandelt.