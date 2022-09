Frauenaufstand im Iran: Iranerin findet demofaule Schweizer Feministinnen «heuchlerisch» 

Nach dem ungeklärten Tod von Mahsa Amini wird nun am Samstag in Zürich für die Rechte der Frauen im Iran demonstriert. Die Community erwartet, dass auch Schweizer Feministinnen auf die Strasse gehen.

1 / 4 Seit dem Tod von Mahsa Amini gehen im Iran Hunderte auf die Strassen. AFP Amini starb kurz nach einem Verhör auf der Polizeiwache. In ihrem Ohr ist Blut zu sehen. Twitter Die 22-Jährige sei eine lebensfrohe junge Frau gewesen. IranWire via REUTERS

Darum gehts Kürzlich starb die 22-jährige Mahsa Amini, nachdem sie aufgrund ihrer Kleidung in Polizeigewahrsam genommen worden war.

Seither gingen im Iran Hunderte auf die Strassen.

Am Samstag findet auch in Zürich eine Demonstration statt.

Schweizer Politikerinnen ordnen ein.

Der Iran befindet sich seit dem ungeklärten Tod von Mahsa Amini, die vorher wegen «unislamischer» Kleidung von der Religionspolizei verhaftet wurde, in Aufruhr. Hunderte demonstrierten in der Hauptstadt Teheran gegen das Regime. Auch in Zürich wird am Samstag eine Demonstration stattfinden. Das Ziel der Veranstaltenden ist es, Mahsa Amini zu gedenken sowie gegen die Diskriminierung von Frauen im Iran zu protestieren.

Laut der iranischstämmigen Z., Sprecherin der Veranstaltenden, zählen die Frauen im Iran auf die Unterstützung der Internationalen Gemeinschaft. «Die Frauenrechtsbewegung im Iran betrifft Feministinnen und Feministen in jedem Land, auch in der Schweiz.» Die 30-Jährige ruft die feministische Gemeinschaft dazu auf, hier nicht wegzusehen und auf die Strasse zu gehen. «Alles andere wäre kein echter Feminismus», so Z.



Auch SP-Nationalrätin Tamara Funiciello hat kein Verständnis für Personen, die der Iran-Demonstration aus ideologischen Gründen fernbleiben. «Solche Menschen sind scheinheilig und haben kein Verständnis für Feminismus. Wir sind erst frei, wenn alle Frauen weltweit frei sind», so die 32-Jährige. Sie finde es wichtig, auf die Strasse zu gehen und den Kampf gegen die Freiheitsbeschränkung von Frauen zu führen. «Man kann nicht einfach auf eine Teilnahme verzichten, nur weil es einen nicht direkt betrifft.»

«Es ist erschütternd, dass Frauen dafür sterben müssen»

Camille Lothe, Präsidentin der SVP Stadt Zürich, findet es richtig, dass in der Schweiz für ausländische Anliegen demonstriert wird, da in Ländern wie dem Iran nicht gefahrlos protestiert werden kann. «Ich und meine Partei sehen das aufgezwungene Tragen des Kopftuchs schon lange als ein Zeichen der Unterdrückung der Frau», so Lothe. Es sei erschütternd, dass Frauen dafür sterben müssten.