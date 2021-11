1 Mio. Dollar Lösegeld : Iranische Gruppe hackt LGBT-Datingportal und will User blossstellen

Sollten die Betreiber der Datingplattform der Forderung der Hacker nicht nachkommen, würden diese die Personaldaten deren Mitglieder veröffentlichen.

Die Hackergruppe Black Shadow, der Verbindungen zum Iran nachgesagt werden, hat mit der Veröffentlichung von einer Million Nutzerdaten aus einem israelischen LGBT-Datingportal gedroht. «Wenn wir in den kommenden 48 Stunden eine Million Dollar in unserer Tasche haben, werden wir diese Informationen nicht preisgeben und wir werden sie auch an niemanden verkaufen», erklärte die Gruppe am Sonntag im Messengerdienst Telegram.