Iran: Polizisten schiessen gezielt auf Brüste und Genitalien

Ärzte entsetzt : Iranische Polizisten schiessen Frauen auf Gesicht, Brüste und Genitalien

Iranische Ärzte via «Guardian»

Bei Frauen wird oft in die Körpermitte und auf die Schenkel geschossen.

Iranische Ärzte haben Einblick in Art und Schwere der Verletzungen gewährt, die Demonstrierende erlitten.

Wenn iranische Sicherheitskräfte mit Schrotflinten gegen demonstrierende Mengen vorgehen, wenden sie laut Ärzten und Pflegepersonal bei Frauen und Männern verschiedene Methoden an: Bei Frauen würden sie gezielt auf Gesichter, Brüste und den Schambereich zielen. Die Mediziner hatten festgestellt, dass eingelieferte Frauen oft andere Verletzungen aufweisen würden als Männer, gaben sie gegenüber dem «Guardian» an. Die Verletzten müssen wegen drohender weiterer Repressionen oft im Verborgenen behandelt werden – vor den Spitälern kontrollieren oft Sicherheitskräfte das Kommen und Gehen.

Während Männer oft mit Schrotkugeln im Gesäss, Beinen und Rücken aufweisen würden, seien Frauen auffällig oft im Gesicht, an den Brüsten und im Genitalbereich verletzt. Eine Ärztin aus Isfahan, die wie alle ihre befragten Kolleginnen und Kollegen aus Angst vor Konsequenzen anonym bleiben möchte, berichtet: «Ich habe eine Frau Mitte 20 behandelt, die von zwei Schrotkugeln in die Genitalien getroffen wurde. Zehn weitere Projektile steckten in der Innenseite ihrer Schenkel. Diese konnten wir einfach entfernen, aber die beiden anderen waren eine Herausforderung, weil sie zwischen der Vulva und der Harnröhre steckten. Es gab ein ernsthaftes Risiko einer vaginalen Infektion.»