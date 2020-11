Im Auto angeschossen : Iranischer Atomphysiker ermordet

Der iranische Nuklearexperte Mohsen Fachrisadeh wurde in seinem Auto angeschossen. Er galt als führender Kopf des iranischen Atomprogramms. Der Iran beschuldigt Israel, hinter dem Anschlag zu stecken.

VIA REUTERS

VIA REUTERS

VIA REUTERS

Der bekannte iranische Atomwissenschaftler Mohsen Fachrisadeh wurd in seinem Auto getötet. Das Auto von Mohsen Fakhrizadeh nach dem Angriff.

Im Iran ist ein hochrangiger Atomphysiker und Raketenspezialist einem Mordanschlag zum Opfer gefallen. Der 63 Jahre alte Mohsen Fachrisadeh wurde am Freitag nach Angaben der Regierung in seinem Auto angeschossen und schwer verletzt. Kurz darauf sei er in einem Krankenhaus gestorben.