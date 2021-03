Die ehemalige iranische Fernsehmoderatorin Azadeh Namdari wurde 2017 in Genf ohne Kopfbedeckung und biertrinkend fotografiert.

Azadeh Namdari ist tot. Die ehemalige iranische Fernsehmoderatorin starb im Alter von 36 Jahren in Teheran, wie «Farsnews » berichtet. Demnach wurde der leblose Körper von Namdari unverletzt aufgefunden. Ihr Mann und ihre Tochter waren zum Zeitpunkt ihres Todes zu Besuch bei der Grossmutter, Namdari sei alleine zuhause gewesen. Die Todesursache und die genauen Umstände werden nun durch Forensiker und weitere Experten untersucht, ein Suizid wird nicht ausgeschlossen.

Die Star-Moderatorin hatte 2017 für grossen Ärger im Iran gesorgt, weil Fotos auftauchten, die sie ohne Kopfbedeckung beim Biertrinken in ihren Ferien in Genf gezeigt hatten. Kritikerinnen und Kritiker warfen ihr danach Scheinheiligkeit vor. Denn Namdari gehörte zu den prominentesten Befürworterinnen des Tschadors, eines Ganzkörperschleiers, der nur das Gesicht freilässt. Namdari hatte 2014 in einem Interview gesagt, sie fühle sich mit dem Tschador «sicher und respektiert». Der Schleier habe sie «hübscher gemacht».