Teheran - Iranisches Ehepaar zerstückelt eigenen Sohn und bereut es nicht

Er wurde mit Schlaftabletten betäubt, mit einer Tüte über den Kopf erstickt, erstochen, im Badezimmer zerstückelt und in Plastiksäcken verpackt in drei verschiedenen Müllcontainern entsorgt: das war das Schicksal von Babak Khorramdin (47), einem iranischen Filmemacher. Verübt wurde der Mord von seinen eigenen Eltern Mitte Mai in Teheran.

Nun wurden Akbar K. (81) und Iran M. (74) verhaftet. Und in den darauffolgenden Tagen tauchten durch die Verhöre der Polizei weitere Details auf. Akbar Khorramdin gestand in Verhören, dass er zuvor auch seine Tochter Arezoo und seinen Schwiegersohn getötet hatte.

So sagte er während der Gerichtsverhandlung: «Ich bereue nicht, was ich in Zusammenarbeit mit meiner Frau getan habe. Sie waren korrumpiert und ich danke Gott.» Weiter gab er zu Protokoll: «Ich bin erleichtert. Ich habe keine Sorgen mehr in meinem Leben.»