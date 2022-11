Iran verhängt zweite Todesstrafe

Teheran : Iranisches Gericht verhängt weitere Todesstrafe gegen «Randalierer»

Weil die Person Menschen mit einer Stichwaffe bedroht und ein Motorrad in Brand gesteckt haben soll, wurde im Iran bereits eine weitere Person im Zusammenhang mit den Protesten zum Tode verurteilt.

Der oder die Angeklagte wurde demnach für schuldig befunden, «Menschen auf der Strasse mit einer Stichwaffe terrorisiert», ein Motorrad in Brand gesteckt und einen Menschen mit einem Messer angegriffen zu haben.

via REUTERS

Zwei Tage nach dem ersten Todesurteil verhängte ein iranisches Gericht erneut die Todesstrafe gegen einen «Randalierer», wie die iranische Justizbehörde am Dienstagabend mitteilte.

Es folgt zwei Tage nach der ersten Todesstrafe, welche am Montag ausgesprochen wurde.

Der Iran wird seit dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini am 16. September von Protesten erschüttert.

Verurteilte Person sei «Feind Gottes»

Der oder die Angeklagte wurde demnach von einem Revolutionsgericht für schuldig befunden, «Menschen auf der Strasse mit einer Stichwaffe terrorisiert», ein Motorrad in Brand gesteckt und einen Menschen mit einem Messer angegriffen zu haben. Der oder die Verurteilte wurde zudem als «Feind Gottes» bezeichnet – einer der schwersten Straftatbestände des iranischen Rechts.

Breits am Sonntag hatte ein Gericht in Teheran ein Todesurteil im Zusammenhang mit den Protesten verhängt. Der oder die Angeklagte wurde unter anderem für schuldig befunden, ein Regierungsgebäude angezündet, die öffentliche Ordnung gestört und die nationale Sicherheit bedroht zu haben. Fünf weitere Angeklagte wurden zu Haftstrafen von fünf bis zehn Jahren verurteilt. Die Betroffenen können noch Berufung einlegen.

Bereits Hunderte Menschen festgenommen

Der Iran wird seit dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini am 16. September von Protesten erschüttert. Die 22-Jährige war von der Sittenpolizei festgenommen worden, da sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäss getragen haben soll. Sie starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Die iranischen Behörden verurteilen die Demonstrationen als «Unruhen» und haben schon Hunderte Menschen festgenommen.

Die staatliche Nachrichtenagentur Irna vermeldete unterdessen den Tod von drei iranischen Sicherheitskräften. Zwei Angehörige der Revolutionsgarden und ein Angehöriger der Bassidsch-Miliz wurden demnach am Dienstag in drei verschiedenen Städten von Demonstranten getötet, die an die Niederschlagung von Massenprotesten gegen hohe Spritpreise im November 2019 erinnert hatten. Die beiden Revolutionsgardisten wurden demnach erschossen, der Milizionär wurde von einem Brandsatz getroffen.