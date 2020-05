Zensur in Sozialen Medien

Iranisches Parkour-Paar verhaftet wegen Kuss

Ein Bild von einem küssenden Pärchen hat im Iran zu der Verhaftung von zwei Parkour-Athleten geführt. Bestraft wurden sie nicht wegen des illegalen Betretens eines Gebäudes, sondern wegen «unreligiösem» Verhalten.

Im Iran wurden zwei Parkour-Athleten verhaftet, nachdem ein Bild der beiden in den Sozialen Medien kursierte. Grund für die Verhaftung ist aber nicht etwa das illegale Besteigen eines Gebäudes, das die Skyline der iranischen Hauptstadt Teheran ziert, sondern die Pose der Parkourer. So gibt sich das junge Paar auf dem Bild einen Kuss.

Laut Polizei kam es zur Verhaftung, weil das Bild zeigt, wie ein Junge und ein Mädchen «unreligiöses Verhalten» an den Tag legen und schlichtweg etwas zeigen, das sich nicht gehöre. Der unter in der Parkourer-Athleten-Community bekannte Alireza Japalaghy gehört zu den Verhafteten. Der Name der Frau, die seine Freundin ist, wurde nicht veröffentlicht, wie «ABC News» schreibt