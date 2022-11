Lauter Kritiker: Iranisches Regime nimmt prominenten Fussballer fest 

Wegen des Vorwurfs staatsfeindlicher Propaganda ist der bekannte Fussballer Voria Ghafouri (35) am Donnerstag im Iran festgenommen worden. Wie die iranische Agentur Fars meldete, wurde Ghafouri auf Anweisung der Justizbehörden nach einer Trainingseinheit seines Vereins Foolad Khuzestan in Gewahrsam genommen.

Ghafouri einer von vielen

WM-Protest «zu wenig und zu spät»

Viele Iraner haben sich angesichts der anhaltenden Unruhen im Land gegen ihre eigene Fussballnationalmannschaft gewandt. Sie sind der Ansicht, dass die Mannschaft eher das Regime als das iranische Volk vertritt. Einige Iraner gingen sogar so weit, die 2:6-Niederlage des Irans im WM-Eröffnungsspiel gegen England am Montag in Katar zu feiern, wie Beiträge in den sozialen Medien zeigten.