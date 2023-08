Irans Prinzessin Iman Pahlavi hat sich verlobt

Bradley Sherman hat in romantischer Atmosphäre am Strand um die Hand von Prinzessin Iman Pahlavi angehalten.

Die nächste royale Hochzeit steht an: Die iranische Prinzessin Iman hat sich verlobt. Die frohe Botschaft teilte Imans Schwester Prinzessin Noor Pahlavi (31) mit ihren knapp einer Million Followerinnen und Followern. In ihrem Post zeigt die Prinzessin Bilder ihrer Schwester, wie diese ihren Verlobten Bradley Sherman lachend umarmt. Dieser hat in romantischer Atmosphäre am Strand um ihre Hand angehalten.