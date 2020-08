«Wirklich schwierige Zeiten» Ireland Baldwin ist attackiert und ausgeraubt worden

Die Tochter von Kim Basinger und Alec Baldwin zeigt ihre Verletzungen und erzählt, dass es laut Polizei wegen Corona häufiger zu Überfällen kommt.

Promi-Tochter Ireland Baldwin (24) wurde am Wochenende auf einem Parkplatz ausgeraubt. Die Täterin schlug ihr dabei ins Gesicht. Auf Instagram zeigt sie ihr verletztes Gesicht.

Ireland Baldwin, Tochter der Hollywoodstars Kim Basinger (66) und Alec Baldwin (62), wurde auf einem Parkplatz angegriffen und ausgeraubt. Das 24-jährige Model berichtete am Samstag auf Instagram von dem Vorfall und postete gar ein Bild von ihren Verletzungen.

«Gestern, am späten Nachmittag, wurde ich von einer Frau angegriffen, die auf Drogen war und verzweifelt nach Geld suchte», schildert Ireland in ihrem Post. «Sie schlug mir ins Gesicht, nahm meine Habseligkeiten und sprang in ein Fluchtauto, während ihr Mann aufs Gas drückte.»