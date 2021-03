In einem Interview mit SRF erklärte sie den Grund.

Nach rund drei Sekunden und wenigen Toren war das letzte Saisonrennen für Lara Gut-Behrami bereits wieder beendet. Im Netz gab es diverse Spekulationen , warum sich Gut-Behrami so aus der Saison verabschiedet hat.

In einem Interview mit dem «SRF» nimmt die Tessinerin Stellung. Es sei schwierig, die Spannung nach Grossanlässen wieder zurückzukriegen, so Gut-Behrami. Die 29-Jährige weiter: «Auf der einen Seite will man unbedingt fahren, auf der anderen Seite haben mir Stimmen im Kopf gesagt, es ist zu viel.»