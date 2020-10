Strafgericht BS«Irgendwann knalle ich sie ab»

So besass der 66-Jährige ein Winchester-Gewehr und 37 dazugehörige Patronen. (Symbolbild)

Der Rektor brachte den Fall zur Anzeige. Am 15. Januar marschierte die Polizei beim Rentner auf und beschlagnahmte ein eindrückliches Waffenarsenal.

Ein Rentner drohte am 9. Januar 2020, eines Tages von seinem Balkon auf Schüler des Wirtschaftsgymnasiums zu schiessen. Der Mann, der direkt neben dem Schulareal wohnt, beschwerte sich am Telefon beim Rektor, weil Schüler Knallkörper gezündet hätten.

Mehrere Knallkörper sollen Schüler des Basler Wirtschaftsgymnasiums am 9. Januar dieses Jahres vormittags um 11.30 Uhr gezündet haben. Da reichte es einem Anwohner, der angrenzend zum Schulgelände wohnt. «Mit erregter Stimme», wie es in der Anklageschrift der Basler Staatsanwaltschaft heisst, rief er um 11.54 Uhr den Rektor des Gymnasiums an und beschwerte sich. Nicht zum ersten Mal.