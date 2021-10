FC Zürich Mitbesitzerin Helena Canepa im Interview

Heliane Canepa ist die mächtigste Frau im Schweizer Fussball. Die 73-Jährige ist nicht nur Mitbesitzerin des FC Zürich, sondern auch grosse Förderin der Frauenabteilung. Nun spricht Canepa ganz offen – und ehrlich. In einem grossen Interview mit dem Schweizer Frauen-Sportmagazin «Sportlerin» redet die 73-Jährige über Fussball, ihre Fussball-Begeisterung, Männer in der Sportart und über ihren Umgang mit Machos.

… über ihren Kampf für Gleichberechtigung im Schweizer Frauensport

… über ihre eigenen Erfahrungen in Sachen Gleichberechtigung

«Ich wuchs in Götzis in einem kleinen österreichischen Provinzdorf auf, in einem sehr katholischen Umfeld. Es war nicht normal, als Frau Karriere zu machen. Die Idee war: Mann kennen lernen, Einfamilienhaus, Familie, Kinder, Haushalt. Alle machten das damals so, meine drei Schwestern auch und die Mitschülerinnen. (…) Meine Mutter durfte nicht auswärts arbeiten, so etwas wollte ich unbedingt vermeiden. Darum war für mich klar: Keine Heirat, lieber zur Ausbildung nach England und Frankreich gehen. Und das setzte ich dann ja auch um.»