Australien – «Irgendwie gruselig» – Astronomen entdecken mysteriöses Weltraumobjekt

Die Position der Quelle am Himmel im Januar 2022, markiert mit einer grossen weissen Sternmarkierung. Zu dieser Jahreszeit befindet sie sich tagsüber über dem Horizont.

Forscher des australischen Instituts «International Centre for Radio Astronomy Research» (ICRAR) vermuten, dass sie einen sogenannten «Weissen Zwerg» entdeckt haben. Dies ist ein kleiner, aber sehr kompakter Stern, auch Neutronenstern genannt, schreiben die Wissenschaftler in einer Medienmitteilung . Von dem «Weissen Zwerg» geht drei Mal pro Stunde eine riesige Energiewelle aus.

Die Forscherin Natasha Hurley-Walker vom ICRAR beobachtet mit ihren Kolleginnen und Kollegen Radiowellen im Universum, als sie das Objekt entdeckten. «Es ist immer wieder aufgetaucht und verschwunden, das war komplett unerwartet für uns», so Hurley-Walker.

«Es war irgendwie gruselig, da kein Astronom ein solches Objekt kennt, das so etwas macht.» Weiter sagt die Forscherin, dass das Objekt wirklich nahe an unserem Planeten ist. «Es ist nur etwa 4000 Lichtjahre entfernt, es liegt sozusagen in unserem galaktischen Hinterhof.»