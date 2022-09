Peter Carter: «Irgendwie mitverantwortlich» – Tod von Ex-Coach trifft Federer bis heute

So gibt Federer seinen Rücktritt bekannt.

Darum gehts Roger Federer zeigte nach seinen Siegen und Niederlagen meistens Emotionen.

Auch wenn es um seinen ehemaligen Trainer Peter Carter geht, wird er emotional.

Dieser starb 2002 bei einem Autounfall in Südafrika.

Roger Federer war immer auch für seine Emotionen bekannt: Der 20-fache Grand-Slam-Sieger vergoss des öfteren Tränen aus Rührung, nach einem Sieg, aber auch nach einer Niederlage. Ein Thema, das den 41-Jährigen zudem stets emotional werden liess, war der Tod seines ehemaligen Coaches Peter Carter.

«Roger fühlte sich an seinem Tod … nicht schuldig, aber irgendwie mitverantwortlich, deshalb wird er bei diesem Thema immer noch so emotionell», sagt der niederländische Spitzencoach Sven Groeneveld, der bei Swiss Tennis mit dem jungen Federer in Biel trainierte, im Interview mit den Tamedia-Zeitungen (Bezahlschranke). Und er fügt an: «Denn Roger hatte Peter vorgeschlagen, seine Flitterwochen in Südafrika zu verbringen. Roger wird diese Last für den Rest seines Lebens tragen.» Carter war bei einem Autounfall in Südafrika 2002 ums Leben gekommen.

Mühe mit Emotionen kontrollieren

Auch Jahre nach Carters Tod, betrübte das Federer. In einem Interview mit CNN 2019 wurde er gefragt, was sein Jugendcoach ob seinen 20 Grand-Slam-Titeln denken würde, Federer brach sogleich in Tränen aus (siehe Video unten). «Ich hoffe, er wäre stolz. Ich denke, er wollte nicht, dass ich ein verschwendetes Talent werde. Es war wohl wie ein Weckruf, als er starb. Da begann ich härter zu trainieren», sagte der heute 41-Jährige.

Als in Basel die Beerdigung Carters stattfand, ging das Federer extrem ans Herz. Ex-Davis-Cup-Doppelpartner Yves Allegro erinnerte sich: «Roger war komplett am Boden. Du konntest es an seiner Körpersprache erkennen. Und er konnte nicht aufhören zu weinen. Ich glaube, er hat während der ganzen Beerdigung durchgeweint, eineinhalb Stunden.»

Bereits in jungen Jahren war Federer einer, der versuchen musste, seine Emotionen zu kontrollieren. Denn er war ein Heisssporn, warf Rackets herum oder zertrümmerte sie. Dazu sagt Groeneveld:«Er hatte Mühe, seine Emotionen zu kontrollieren. Er hasste Trainingsmatches, konnte sie nicht ausstehen. Er war in allem anderen sehr wettkampffreudig – ausser in Trainingsmatches.»

Der Niederländer lieferte sogleich ein Beispiel dazu. Federer musste die Courts reinigen – aus gutem Grund. «Er hatte in einem Wutanfall seinen Schläger weggeschleudert und damit einen neuen Vorhang zerstört. Ich war es, der ihn dazu verknurrte, als Strafe frühmorgens bei den Reinigungsarbeiten zu helfen. Das war das Protokoll, die geltenden Regeln.»

Er musste keine Toiletten reinigen

Es machte weit herum das Gerücht, dass Federer nach dieser Aktion die Toiletten hatte reinigen müssen – dem widerspricht Groeneveld. Er habe mit dem in Biel zuständigen Abwart gesprochen und ihm gesagt, er müsse entscheiden, wie Federer wegen des Vorhang-Vorfalls bestraft werde. «Ich sagte ihm: Er steht Ihnen zur Verfügung, zehn Tage, frühmorgens ab sieben Uhr. Das geschah auch. Ich sah Roger dann jeweils, Kapuze auf dem Kopf und Kopfhörer, die grösser waren als dieser Tisch hier, während er die Courts reinigte und das Leben hasste. Aber das WC-Reinigen blieb ihm erspart.»

Groeneveld, der es einst ablehnte, Federers Chef-Coach zu werden, hat heute nicht mehr so viel Kontakt mit dem nun zurückgetretenen Superstar. «Aber wenn, ist es immer noch genau wie früher. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Eben: Er ist immer noch der Gleiche, die gleiche Seele, das macht ihn so einzigartig.» Nun wird Federer wieder mehr Zeit haben, um den Kontakt mit seinem ehemaligen Jugendtrainer zu pflegen – die Emotionen werden dabei auf keinen Fall zu kurz kommen.