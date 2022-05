Bottighofen (TG): Irgendwie mussten die Stand-Up-Paddle ja ins Auto

So fuhr der 57-jährige Fahrzeuglenker auf der Hauptstrasse in Bottighofen.

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Dienstag in Bottighofen einen Autofahrer angehalten, der mit stark eingeschränktem Sichtfeld unterwegs war, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Demnach soll der 57-jährige Fahrzeuglenker kurz nach 21 Uhr auf der Hauptstrasse durch eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau angehalten worden sein.