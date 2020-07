Eineinhalb Monate nach Walters Tod

Irina Beller findet ihre Lebensfreude wieder

Walter Beller starb am 19. Mai an einem Herzinfarkt. Seine Witwe Irina zeigt sich nun erstmals wieder fröhlich – und tanzt sogar.

Am Sonntag postete Irina Beller ein Video auf Instagram, das sie tanzend (oben im Video zu sehen) mit ihrer Nichte zeigt. In einem weiteren Clip tänzelt sie mit einem Hund durch den Garten ihrer Familie im Tessin. Sie schreibt zum Post: «#lifegoeson», also «das Leben geht weiter».