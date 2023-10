Irina Beller witzelt über Tempo-Busse: «Buche ich als Spende ab»

Irina Beller war am Abend des 24. Mai 2023, einen Tag vor ihrem 51. Geburtstag, zu schnell unterwegs. Statt der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde hatte sie 123 auf dem Tacho , als sie auf der A3 von Zürich her nach Hause fuhr. Wie es im rechtskräftigen Strafbefehl der Schwyzer Staatsanwaltschaft heisst, habe die High-Society-Lady mit ihrem Handeln «eine hohe abstrakte Unfallgefahr» geschaffen und «andere Verkehrsteilnehmer ernsthaft gefährdet» – oder dies zumindest in Kauf genommen. Nun erklärt sie sich.

«Ich kam in meinem Porsche vom Dolder, wo ich im Gym trainierte, war müde und normalerweise ist bei der Ausfahrt nach Pfäffikon 100 angesagt, ich hab nicht realisiert, dass es tiefer war. Da wird man sonst auch nie geblitzt», rechtfertigt sich die Witwe des 2020 verstorbenen Baulöwen Walter Beller gegenüber «Blick» . Sie sei von einem zivilen Polizeiauto angehalten und direkt verhört worden. Einen Alkoholtest habe sie nicht machen müssen. Die Beamten hätten sie allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass sie bereits in Thalwil ZH mit erhöhtem Tempo unterwegs gewesen sei, woran sich Irina Beller aber nicht erinnern könne. Weiter berichtet sie, hätte das Polizei-Duo nach ihrem Einkommen gefragt, «da meinte ich nur, sie sollen das selber herausfinden».

Irina Beller liebäugelte mit dem Gefängnis

Erst vor kurzem musste Irina Beller bereits eine Busse von 30’000 Franken bezahlen, für ein unbekanntes Delikt. Von den Zahlungen hat sie mittlerweile genug, wie sie verrät: «Ich buche das nun ab als Spende in den Autobahnbau. Doch noch einmal erleben will ich das nicht. Wenn ich an all die Luxusschuhe und Handtaschen denke, die ich mir hätte kaufen können, nervt das schon.» Zur Geldbusse muss sie ab dem 1. November ihren Führerschein für drei Monate abgeben. Ihr Fahrverhalten tue ihr leid und sie wolle sich in Zukunft an die Regeln im Strassenverkehr halten, versichert sie.